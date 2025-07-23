انتشال جثة شاب غرق في الترعة الإبراهيمية بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، من انتشال جثة شاب في العقد الثاني من العمر، بعد غرقه في مياه الترعة الإبراهيمية بقرية بني حسين التابعة لمركز أسيوط.

وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة طافية بمياه الترعة الإبراهيمية.

وانتقلت قوة من وحدة المباحث وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص والمعاينة انتشال جثة شاب يُدعى "أحمد. ن. ع"، يبلغ من العمر 24 عامًا.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.