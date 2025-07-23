الشرقية ياسمين عزت

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، تفاصيل مشادة وقعت بين المطربة الشعبية رحمة عصام وبين عريس بمحافظة الشرقية، قبل إحياء حفل زفاف بمدينة الحسينية.

وقال المصدر لـ مصراوي، إن الفنانة رحمة عصام كانت على اتفاق مع شاب "عريس" لأداء فقرة غنائية في حفل زفافه، لافتا إلى أنها حضرت في وقت متأخر لأنها كانت مرتبطة بموعد آخر- حسب قولها- ما أدى لنشوب خلاف بينهما.

وأوضح: أن الفنانة وصلت إلى حفل الزفاف فوجدت فقرة أخرى سبقتها وهذا ما دعاها إلى محاولتها الانصراف أو أداء فقرتها في ذات التوقيت لارتباطها بموعد آخر خشيت التأخر عليه، وبمحاولتها التفاهم مع منظمي الحفل حدثت مشادة فيما بينهم.

وتابع أن المطربة اتصلت بالشرطة وتم تحرير محضر يحمل رقم 2838 إداري مركز شرطة الحسينية، أفادت في أقوالها بالواقعة "المشادة ومحاولة احتجازها واختلاف على الأجر".

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وحضرت قوة أمنية وتم استدعاء العريس وعدد من أصدقائه واقتيادهم لمركز الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم عرض الأطراف على النيابة التي قررت صرف المطربة من سراي النيابة وإخلاء سبيل العريس وأصدقائه بضمان محل إقامتهم.

من جانبها أصدرت الفنانة الشعبية رحمة عصام بيانا بشأن القبض عليها في محافظة الشرقية، مؤكدة أن ما تردد عار تماما عن الصحة.

وقالت رحمة عبر حسابها في فيسبوك: "في ضوء ما تم نشره أنه تم القبض على الفنانة رحمة عصام، فإن الخبر المنتشر كاذب ولا يمت للواقع بأي صلة ولم يتم القبض عليها، وبناء عليه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية".