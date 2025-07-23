انهيار شرفة منزل في الإسماعيلية.. والدفاع المدني يتدخل

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

انهارت شرفة بالدور الأول العلوي في أحد المنازل القديمة بمنطقة المحطة الجديدة الإسماعيلية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

المنزل مكون من ثلاثة طوابق ويقع عند تقاطع شارعي التحرير وسوريا، بجوار ناصية مرسي مرجان، وتبين من المعاينة الأولية أنه خالٍ من السكان.

فور ورود البلاغ إلى شرطة النجدة، تحركت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث، وتم تأمين المنطقة وفرض كردون احترازي حول العقار لمنع اقتراب المواطنين وحماية المارة من أي تداعيات محتملة.

وأكدت الجهات المختصة انتهاء أعمال التأمين والمعاينة، وانصراف القوات من الموقع بعد التأكد من استقرار الوضع، دون الحاجة إلى أي تدخل طبي، لعدم وجود مصابين، وتم إخطار الحي والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وهندسية تجاه المبنى