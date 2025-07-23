ضبط 5 أطنان لحوم حيوانات مذبوحة خارج المجازر بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا في محافظة المنوفية، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، من ضبط 5 أطنان لحوم حيوانات مريضة مذبوحة خارج المجازر غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتقرر التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة وتقديمها للنيابة العامة لاتخاذ القرار.

في ذات السياق، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على أنه لن يسمح بأي تهاون في مواجهة كافة صور الفساد والغش التجاري وضرورة تضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل مع أي بلاغ عن الغش التجاري بما يعود بالنفع العام على المواطنين.