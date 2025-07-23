أمواج البحر المتوسط تبتلع شابًا عشرينيًا في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى شاب مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، في مياه البحر المتوسط بناحية المنطقة الصناعية في نطاق مركز مطوبس في كفر الشيخ.

وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس بقيادة اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس إخطارًا بمصرع شاب عشريني غرقًا يدعى "حسام.ح.ا"، ويقيم بقرية أبو خشبة التابعة لمركز مطوبس.

جرى انتشال جثة الشاب بمعرفة الأهالي بعدما قذفته الأمواج إلى شاطئ البحر، ونقله إلى مستشفى رشيد المركزي بمحافظة البحيرة لقربه من مكان شاطئ المنطقة الصناعية بمطوبس تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.