مرزوق في حي غرب.. محافظ الدقهلية يشدد على سرعة إنهاء ملفات التصالح

الدقهلية - رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، بحضور محمد أمين رئيس الحي، لمتابعة انتظام العمل، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وسرعة الاستجابة لمطالبهم وشكواهم وتلبية احتياجاتهم.

وتابع المحافظ سير العمل داخل المركز ومعدلات الانجاز في جميع الملفات التي يتم التعامل معها، مؤكدا ضرورة العمل وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها في كل ملف على حده، وشدد على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات ملفات التصالح وتسليم النماذج للمواطنين بأسرع وقت، والرد الفوري على الاستفسارات الخاصة بالمتغيرات المكانية، بما يسهم في رفع العبء عن كاهلهم وتلبية احتياجاتهم دون تأخير.

وأكد محافظ الدقهلية خلال لقائه بعدد من المواطنين داخل المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة، أنه والجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في سبيل تلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم، مشيرا إلى حرصه الدائم على متابعة الخدمات المقدمة بنفسه، مطالباً باستمرار بذل الجهود وسرعة الإنجاز في العمل، والتيسير على المواطنين دون إخلال بالقانون.