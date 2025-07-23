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إنزال 300 ألف زريعة بلطي ببحيرة الصيادين في الإسماعيلية

01:08 م الأربعاء 23 يوليه 2025
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    زريعة أسماك البلطي
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    زريعة أسماك البلطي
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الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهدت محافظة الإسماعيلية إنزال دفعة جديدة من زريعة أسماك البلطي، بلغت 300 ألف زريعة، ببحيرة الصيادين، وذلك تحت إشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبتكليفات من اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لتعزيز المخزون السمكي بالمحافظة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك كمصدر أساسي للبروتين.

من جانبه، أوضح المهندس أحمد النبوي، مدير عام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بالإسماعيلية، أنه سبق خلال الفترة الماضية إنزال 50 ألف زريعة، ليصل إجمالي ما تم إطلاقه حتى الآن إلى 350 ألف زريعة ضمن خطة تنمية بحيرة الصيادين.

وأضاف “النبوي” أنه من المقرر الاستمرار في عمليات الإلقاء خلال الأسابيع المقبلة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المصايد، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

وأكد أن جميع الزريعة التي يتم إنزالها تخضع للفحص البيطري الكامل لضمان جودتها وسلامتها قبل الإلقاء، مشيرًا إلى أن عمليات الإنزال تتم وفقًا للمعايير العلمية الحديثة المتبعة في هذا المجال

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أسماك البلطي الإسماعيلية بحيرة الصيادين
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