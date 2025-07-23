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4 جثث و 5 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم سيارتين بالمنيا

11:49 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

إسعاف - أرشيفية

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المنيا- جمال محمد:

حصل "مصراوي" على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، وعددهم 9 أشخاص.

وضمت قائمة المتوفين 4 أشخاص هم: ملك حسن فرغلي، وشقيقتها مكة، هيام قطب، وأسامة عبد الرسول.

وأصيب 5 أشخاص، هم: حسن فرغلي ، 63 سنة، وأبنائه "ريهام حسن" 20 سنة، "يوسف حسن " 12 سنة، عبد الراضي مصطفى، 75 سنة، ومحمد عبد الراضي ، 25 سنة .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي، مما تسبب في مصرع وإصابة عدد من المواطنين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين بكسور وجروح خطيرة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى صدر المنيا، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم التحفظ على السيارتين.

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المنيا الطريق الصحراوي الشرقي
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