مصرع طالب تحت عجلات قطار فى سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات قطار الصعيد، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا، إخطارًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا بأنه أثناء محاولة مصطفي ن ع 15 عامًا طالب النزول من القطار [ الإسكندرية - أسوان ] عقب تحركه من محطة سكة حديد جرجا، والمقرر وقوقه بها اختل توازنه وسقط أسفل القطار مما أدي لوفاته، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.