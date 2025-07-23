إعلان

مصرع طالب تحت عجلات قطار فى سوهاج

11:22 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

مصرع شاب تحت عجلات القطار ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالب مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات قطار الصعيد، بجرجا جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة جرجا، إخطارًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد جرجا بأنه أثناء محاولة مصطفي ن ع 15 عامًا طالب النزول من القطار [ الإسكندرية - أسوان ] عقب تحركه من محطة سكة حديد جرجا، والمقرر وقوقه بها اختل توازنه وسقط أسفل القطار مما أدي لوفاته، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى جرجا العام.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع طالب عجلات القطار سوهاج قطار الصعيد محافظة سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تنسيق الكليات 2025.. تفاصيل بشأن النظام الجديد
منع مها الصغير من الظهور الإعلامي وإحالتها للنيابة.. ولفت نظر لـ"معكم منى الشاذلي"
في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)