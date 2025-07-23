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جميعهم من قرية واحدة.. مصرع شابين وإصابة 5 آخرين في حادث بالقليوبية

10:20 ص الأربعاء 23 يوليه 2025

مصرع شاب

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


خيم الحزن على أهالي قرية شبرا هارس التابعة لمدينة طوخ محافظة القليوبية، بعد أن لقي شابان مصرعهما وأُصيب 5 آخرين، من أهالي القرية في حادث إثر اصطدام سيارة "فان" بمحطة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري في اتجاه السلام، أثناء عودتهم من العمل.


تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة "فان" بمحطة الأتوبيس الترددي، مما أسفر عن وفاة الشابين أحمد محمد درويش بدر، وكريم أحمد مليجي في الحال، وإصابة 5 آخرين بإصابات متفرقة، بينهم حالات حرجة وجميعهم من قرية شبرا هارس.


جرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، كما تولت الأجهزة الأمنية التحقيق في ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.


وشهدت المنطقة كثافات مرورية نتيجة الحادث، قبل أن تتمكن فرق المرور من رفع آثار التصادم وإعادة الحركة لطبيعتها.




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