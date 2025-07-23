

المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الطالب "أحمد وليد محمد الجيار"، بمدرسة شنوان الثانوية المطورة، الحاصل على مركز خامس جمهورية شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، عن حلمه في الصغر كلاعب لكرة القدم، ورغبته في الالتحاق بأحد الأندية الكبرى.

وقال الطالب لمصراوي: "بحب ألعب في وسط الملعب ويستهويني في الدوريات الأوروبية اللاعب بيرلو وممكن كرستيانو".

وأضاف أن رغم طموحه سعى واجتهد في المذاكرة باحثًا عن حلم آخر لديه، ليلتحق بكلية الهندسة، فاختار في الثانوية العامة شعبة "علمي رياضة"، وساعده في تحصيلها شقيقه الأكبر، كونه طالب في الفرقة الثانية بكلية هندسة منوف، إذ جعل المادة كأنها "كورس" بسيط، سهل التعلم والتحصيل.

وتابع: "كنت واثق دايمًا في تفوقي، لكن بصراحة مكنتش مصدق إني هكون من أوائل الجمهورية، لدرجة صاحبي بيبلغني الخبر مصدقتوش إلا لما خالي لقيته بيفرّحني بنفسه".

والدة الشاب، استوقفت دموعها مُعبرة عن جبر الله لخاطرها، فقد دعت وتعشمت خيرًا، وقالت إن نجلها "أحمد" قليل الطلبات خجول، شعرت بكم الضغوط على كاهله، فأخبرته أنه يسعى ويجتهد والتوفيق فقط من الله.

وأضافت: "لما عرفت الخبر لقيت عيني بتعيط لوحدها، فرحة طبطبت على قلبي، ونفسي كل الناس تفرح بأولادها".

كان الطالب "أحمد وليد محمد الجيار" بمدرسة شنوان الثانوية المطورة، قد حصل على مركز خامس جمهورية شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، بمجموع إجمالي بلغ 318,5 ونسبة مئوية 99,5% تقريبًا، وقد تسبب الخبر في حالة من البهجة بين أهالي قريته شنوان.