

المنيا- جمال محمد - محمود عجمي:

شيع أهالي قرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، في الساعة الأولى من اليوم الأربعاء، جثمان الطفلة "فرحة ناصر محمد علي"، شقيقة الأطفال الـ5 المتوفين، إثر إصابتهم بحالة مرضية غريبة، لم يُكشف سببها بعد.

كانت النيابة العامة في أسيوط، قد صرحت بدفن الطفلة عقب وفاتها صباح أمس الثلاثاء، إثر توقف مفاجىء لعضلة القلب داخل غرفتها بمستشفى الإيمان العام بمدينة أسيوط، التي كانت تتلقى فيها العلاج على مدار 5 أيام، وأجريت لها المزيد من الفحوصات الطبية عقب نقلها من مستشفى المنيا إلى هناك.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على عائلة وقرية الطفلة عقب إذاعة خبر وفاتها أمس، خاصة أنها الطفلة الأخيرة لأشقائها المتوفين على مدار الأيام الأخيرة، بينما لازال والدها يتلقى العلاج داخل مستشفى أسيوط الجامعي.

تعود أحداث وفيات الأطفال الستة تباعاً إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارا السبت قبل الماضي، بوصول 3 أطفال متوفين، ودخول شقيقهم الرابع للعناية المركزة بمستشفى ديرمواس المركزي، دون معرفة أسباب الوفاة.

بالانتقال تبين وفاة الأشقاء: "محمد ناصر محمد"، 11 سنة، "عمر"، 7 سنوات، "ريم" 10 سنوات، وإصابة شقيقهم "أحمد"، بحالة إعياء شديدة توفي بعدهم بساعات.

كما نُقلت الطفلتين "فرحة نصر محمد"، 14 سنة، و"رحمة ناصر محمد"، 12 سنة، شقيقتي الأطفال الأربعة المتوفين إلى مستشفى صدر المنيا.

وتم وضعهن تحت الملاحظة بعد ظهور أعراض مرضية عليهن، وتوفيت إحداهن في وقت لاحق -"رحمة"- ، ولحقت بها الطفلة الأخيرة "فرحة" أمس الثلاثاء.

كما سبق وأصدرت وزارة الصحة بيانا، أكدت خلاله عدم وجود أمراض معدية أو أوبئة داخل القرية بعد أخذ العديد من العينات من القرية والمنازل والمياه وفحصها، وأن الحالة الصحية العامة بالقرية مستقرة.