

المنوفية- أحمد الباهي:

عبرت الطالبة "همس سيد سعد" الثاني على الجمهورية علمي علوم، بقرية كفر المصيلحة التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن سعادتها بنتيجتها في الثانوية العامة.

أكدت الطالبة، أنه بعد الكسرة فرج وعوض، إذ توفى والدها بداية العام الدراسي تحديدا -شهر سبتمبر الماضي- وظنت أن حلمها كطبيبة انتهى نتيجة للحزن الشديد الذي حاوطها، لكن تذكرت حديثه لها قبل وفاته.

أضافت "همس" في تصريحات خاصة لمصراوي: "بابا كان قالي الحصان الصح بيظهر قوته في آخر السباق مش أوله، ممكن تتعبي في الأول ومتجمعيش المنهج صح، في شدي في الآخر واجتهدي واسعي، وربنا هيفاجئك بكرمه، وبإذن الله يا بنتي هتكوني دكتورة، دا حلمي وأملي اللي نفسي أشوفك فيه".

وأشارت إلى أن تلك الجمل جعلتها تواصل المذاكرة -رغم توترها الشديد- إذ كانت على يقين تام بعد الامتحانات أنه طبيبة المستقبل، لكن أن يُذكر اسمها من الأوائل فذلك كان كرم ربنا الموعود كما أخبرها والدها قبل وفاته.

كانت الطالبة "همس سيد سعد علي مراد" قد حصلت على المركز الخامس علمي علوم بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تفوقها بمجموع 316,5 درجة، لتحصد مركز خامس على الجمهورية شعبة علمي علوم.