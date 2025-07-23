

بني سويف- حمدي سليمان:

لم تقف إعاقتها البصرية عائقًا أمام أحلامها، ولم تكترث لنظرات الشفقة وكلمات المواساة من قبل المحيطين، وبإرادة قوية يملؤها الأمل استطاعت "وسام بكري حسن"، ابنة قرية دلاص بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، التفوق والحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة 2025 للدمج.

أصيبت "وسام بكري" بمرض المياه الزرقاء، مما جعلها تفقد نعمة البصر إلا أن ذلك لم يحرمها من أن تحلم وتطمح مثل أقرانها، إذ كرست وقتها في المذاكرة والدراسة حتى حصدت المركز الأول في الثانوية العامة بالقسم العلمي.

تقول "وسام بكري" في حديثها: "كان حلمي منذ الصغر، أن أكون طبيبة عيون، لأعالج أهل قريتي وأقراني من المصابين بمرض المياه الزرقاء الذي جعلني أفقد البصر بعدما أجريت 19 عملية جراحية مختلفة في عيني لكن دون جدوى".

أضافت وسام بكري: "كانت إعاقتي دافعًا لتفوقي، والآن فرحتي لا توصف بحصولي على المركز الأول في الثانوية العامة حتى أحقق حلمي في الإلتحاق بكلية الطب".

وطالب والدها بكري حسن، أن تتكفل الدولة بسفر نجلته إلى الخارج لإستكمال علاجها من المياه الزرقاء، آملين في أن يعود إليها بصرها مرة أخرى.