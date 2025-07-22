الأقصر - محمد محروس:

في واقعة تجسد الضغوط الهائلة والمفارقات غير المتوقعة لامتحانات الثانوية العامة في مصر، تحولت حالة الترقب في محافظة الأقصر إلى صدمة ودهشة، وذلك بعد الإعلان عن حصول الطالب باسم أيمن زاهر، المعروف إعلاميًا بلقب "دحيح الدفعة"، على مجموع 74%، وهي نتيجة جاءت على عكس كل التوقعات التي أحاطت به.

لم يكن باسم مجرد طالب عادي؛ بل كان أيقونة محلية للتفوق، ولقب "الدحيح"، لم يأتِ من فراغ. فقد رسخت سمعته مشاركاته في فيديوهات تعليمية ومراجعات جماعية أظهرت تمكنًا لافتًا من المناهج، مما جعل الجميع، من طلاب وأهالٍ، يتوقعون رؤية اسمه ضمن لوحة شرف الأوائل على مستوى الجمهورية.

وتفتح هذه الواقعة الباب أمام نقاش أوسع حول طبيعة نظام الثانوية العامة، الذي لا يعتمد فقط على الذكاء والتحصيل المعرفي، بل أيضًا على القدرة على التعامل مع الضغط النفسي الهائل وأداء الطالب في الساعات القليلة والحاسمة للامتحان.

وفي أول رد فعل من أسرته، اكتفى والد الطالب في تواصل مقتضب مع مصراوي بالقول إنهم في إجازة خارج المحافظة وفي طريقهم للعودة، مما يضيف بعدًا من الترقب لكيفية تعامل الأسرة والطالب نفسه مع هذه النتيجة التي أصبحت حديث الشارع في الأقصر، وتثير تساؤلات حول مستقبل الطالب الذي كان يُنظر إليه كنجم أكاديمي قادم.