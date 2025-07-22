12 ألفًا يشاركون في مؤتمر "مستقبل وطن" ببورسعيد لدعم مرشحه للشيوخ (صور)

بورسعيد – طارق الرفاعي:

نظّم حزب "مستقبل وطن" بمحافظة بورسعيد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمنطقة حي العرب، بمشاركة نحو 12 ألف مواطن، دعمًا لمرشح الحزب على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025. جاء ذلك بحضور قيادات بارزة من الحزب وممثلين عن البرلمان، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات العامة وأبناء المدينة.

شارك في المؤتمر كل من النائب حسام الخولي، نائب رئيس الحزب وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، والنائبان إيهاب العمدة ومحمد حلاوة، الأمناء العامون المساعدون بالحزب، إضافة إلى النائب عادل اللمعي، أمين عام الحزب ببورسعيد، وعدد من نواب المحافظة في مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأقسام.

بدأ المؤتمر بعزف السلام الوطني، تلاه كلمات للقيادات الحزبية، أكدوا خلالها على أهمية الالتفاف حول مرشح الحزب، وأشادوا بالحضور الكثيف، واعتبروه دليلاً على دعم أهالي بورسعيد لمواقف الحزب والدولة المصرية.

وأكد النائب عادل اللمعي أن الحضور الكبير يعكس الثقة المستمرة من المواطنين في "مستقبل وطن"، مشيرًا إلى أن الحزب يخوض الانتخابات بـ"سياسة نظيفة"، ويقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية.

من جهته، قال النائب إيهاب العمدة إن المؤتمر يحمل رسالة واضحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي مفادها أن "الشعب المصري يقدّر جهوده في حماية الوطن"، مضيفًا أن بورسعيد تؤكد دائمًا انحيازها للدولة.

فيما وجه النائب محمد حلاوة تحية لأبناء المدينة، مؤكدًا أن "مستقبل وطن" يقف في صف الدولة ويعمل لخدمة المواطن، مشيدًا بالأمن والاستقرار الذي تعيشه مصر.

وأشار النائب حسام الخولي إلى أن بورسعيد تمثل نموذجًا للوعي السياسي، مشددًا على أن الأمن القومي لا يتحقق إلا بدعم شعبي وجيش قوي، في ظل تحديات إقليمية متصاعدة.