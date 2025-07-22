محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيًا

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

هنّأ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أبناء المحافظة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، بعد حصول ثلاثة طلاب من شعبة "علمي رياضة" على مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية، مشيدًا بتميزهم وجهودهم التي عكست صورة مشرفة للتفوق في القليوبية.

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بالطلاب الذين رفعوا اسم المحافظة في قائمة المتفوقين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء ثمرةً للعمل الجاد والدعم المتواصل من أسرهم ومعلميهم، إضافة إلى ما توفره المحافظة من بيئة تعليمية محفزة على التميز.

أسماء الطلاب المتفوقين من القليوبية:

- المركز الثاني على مستوى الجمهورية: حسين أحمد حسين أحمد عطية

- المركز الرابع على مستوى الجمهورية: عمر إسلام محمد جلال الدين

- المركز العاشر على مستوى الجمهورية: محمد إبراهيم عبد الهادي محمد الوكيل

وأكد "عطية" استمرار دعم المحافظة للعملية التعليمية، وحرصها على تطوير منظومة التعليم بما يتيح لأبناء القليوبية فرصًا متكافئة للتفوق، مثمنًا جهود مديرية التربية والتعليم في المتابعة والتوجيه، ودور المدارس والمعلمين في هذا الإنجاز.

وفي ختام تهنئته، وجّه المحافظ الشكر لأسر الطلاب ومعلميهم، متمنيًا لهم دوام النجاح في مراحلهم الجامعية والمهنية المقبلة، ومؤكدًا أن القليوبية ستظل حاضنة للإبداع والتميز العلمي.