إعلان

محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة هاتفيًا

10:23 م الثلاثاء 22 يوليو 2025

المهندس أيمن عطية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القليوبية – أسامة عبد الرحمن:

هنّأ المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أبناء المحافظة المتفوقين في شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، بعد حصول ثلاثة طلاب من شعبة "علمي رياضة" على مراكز متقدمة ضمن أوائل الجمهورية، مشيدًا بتميزهم وجهودهم التي عكست صورة مشرفة للتفوق في القليوبية.

وأعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بالطلاب الذين رفعوا اسم المحافظة في قائمة المتفوقين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء ثمرةً للعمل الجاد والدعم المتواصل من أسرهم ومعلميهم، إضافة إلى ما توفره المحافظة من بيئة تعليمية محفزة على التميز.

أسماء الطلاب المتفوقين من القليوبية:

- المركز الثاني على مستوى الجمهورية: حسين أحمد حسين أحمد عطية

- المركز الرابع على مستوى الجمهورية: عمر إسلام محمد جلال الدين

- المركز العاشر على مستوى الجمهورية: محمد إبراهيم عبد الهادي محمد الوكيل

وأكد "عطية" استمرار دعم المحافظة للعملية التعليمية، وحرصها على تطوير منظومة التعليم بما يتيح لأبناء القليوبية فرصًا متكافئة للتفوق، مثمنًا جهود مديرية التربية والتعليم في المتابعة والتوجيه، ودور المدارس والمعلمين في هذا الإنجاز.

وفي ختام تهنئته، وجّه المحافظ الشكر لأسر الطلاب ومعلميهم، متمنيًا لهم دوام النجاح في مراحلهم الجامعية والمهنية المقبلة، ومؤكدًا أن القليوبية ستظل حاضنة للإبداع والتميز العلمي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية محافظ القليوبية يهنئ أوائل الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة 2025 الثانوية العامة 2025 نتيجة الثانوية العامة 2025 طلاب الثانوية العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

في حضرة التفوق.. أوائل "الثانوية العامة" يروون حكايات الإصرار والنجاح (تغطية خاصة)