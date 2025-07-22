كسر مفاجئ بخط رئيسي يتسبب في انقطاع المياه عن 7 مناطق بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية انقطاع المياه عن 7 مناطق في القطاع الشرقي من المحافظة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بأحد الخطوط الرئيسية.

وذكرت الشركة، في بيان رسمي، أن المناطق المتأثرة تشمل: "سيدي بشر، ميامي، الهانوفيل، سان ستيفانو، شعراوي، فيكتوريا، وملك حفني" موضحة أن سبب الانقطاع يعود إلى كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي الناقل بقطر 1000 ملليمتر، وذلك بشارع رشاد شفيق بمنطقة السيوف.

وأضافت الشركة أن مدة أعمال الإصلاح تُقدّر بنحو 4 ساعات، مؤكدة أنها تقوم بتوفير سيارات مياه شرب نقية لسكان المناطق المتأثرة، يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

ودعت الشركة المواطنين إلى تفهم الأمر، والتواصل في حال وجود أي استفسارات أو طلبات عاجلة خلال فترة الإصلاح.