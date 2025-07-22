الشرقية تعود لخريطة التفوق.. ياسمين حسام تاسع الثانوية العامة

الشرقية - ياسمين عزت:

في لحظة أعادت محافظة الشرقية إلى دائرة الضوء الأكاديمي، حجزت الطالبة ياسمين حسام أحمد منير أحمد مقعدها ضمن كوكبة المتفوقين على مستوى الجمهورية، محرزةً المركز التاسع في امتحانات الثانوية العامة لعام 2025.

يأتي هذا الإنجاز لينهي فترة من الترقب في المحافظة، ويتزامن مع الإعلان الرسمي للنتائج الذي كشف عن مؤشرات أداء الطلاب على المستوى الوطني.

وقد اعتمد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، النتائج النهائية لأكبر وأهم اختبار يواجهه الطلاب في مصر، حيث بلغت نسبة النجاح الإجمالية في النظام الحديث 79.2%، مما يعكس الأداء العام لحوالي 729 ألف طالب وطالبة خاضوا الامتحانات هذا العام.

قراءة في أرقام النجاح

تصدرت شعبة "علمي رياضة" القائمة بأعلى نسبة نجاح بلغت 85.8%، تلتها شعبة "علمي علوم" بنسبة 79.6%، فيما سجلت الشعبة الأدبية نسبة نجاح بلغت 73.6%.

هذه الأرقام لا تعكس فقط المجهود الفردي للطلاب، بل تقدم مؤشرات مهمة لواضعي السياسات التعليمية حول أداء المناهج الدراسية في كل تخصص، وتوجهات الطلاب الأكاديمية.

إرث النظام القديم

إلى جانب نتائج النظام الحديث، تضمنت الإحصائيات أيضًا نتائج "النظام القديم"، الذي يخوض امتحاناته عدد محدود من الطلاب. وقد بلغت نسبة النجاح الإجمالية في هذا النظام 72.7%، مما يمثل طي صفحة هذا المسار التعليمي تدريجيًا مع اكتمال التحول إلى النظام الجديد.

