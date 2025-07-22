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الإسماعيلية تحتوى كسرًا بخط مياه رئيسي أغرق أراضٍ زراعية (صور)

07:41 م الثلاثاء 22 يوليو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الإسماعيلية تحتوى كسرًا بخط مياه رئيسي
  • عرض 5 صورة
    الإسماعيلية تحتوى كسرًا بخط مياه رئيسي
  • عرض 5 صورة
    الإسماعيلية تحتوى كسرًا بخط مياه رئيسي
  • عرض 5 صورة
    الإسماعيلية تحتوى كسرًا بخط مياه رئيسي
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الإسماعيلية - أميرة يوسف:


نجحت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية في احتواء أزمة كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بمنطقة خليج عزت بقرية عين غصين، والذي أدى إلى تدفق كميات كبيرة من المياه وغمر عدد من الأراضي الزراعية المجاورة، دون أن يسفر الحادث عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.


فور تلقي البلاغ، تحركت فرق الطوارئ بشكل فوري، حيث قام مركز ومدينة الإسماعيلية بإغلاق مصدر المياه الرئيسي ودفعت بعدد من سيارات الكسح وطلمبات الشفط عالية القدرة، وهي مضخات متخصصة تستخدم في سحب كميات المياه الكبيرة بكفاءة وسرعة، للسيطرة على الموقف ومنع تفاقمه.


وأصدرت المحافظة بيانًا رسميًا أكدت فيه أن الوضع تحت السيطرة الكاملة، نافيةً تسجيل أي أضرار بالمنازل أو خسائر بشرية أو في الثروة الحيوانية.


وشدد البيان على أن الاستجابة السريعة حالت دون امتداد المياه إلى مناطق سكنية، مما يؤكد على جاهزية منظومة إدارة الأزمات بالمحافظة.


وتواصل الفرق الفنية حاليًا أعمال سحب المياه المتبقية وتجفيف الأراضي المتضررة، بالتزامن مع بدء تقييم فني شامل لخط المياه لتحديد أسباب الكسر واتخاذ الإجراءات الهندسية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، تأكيدًا على حرص المحافظة على سلامة المواطنين وحماية البنية التحتية.



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الإسماعيلية أراضٍ زراعية كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي
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