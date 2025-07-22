تسمم جماعي.. قرار بإغلاق مطعم شهير في الفيوم بعد إصابة العشرات (صور)

الفيوم - حسين فتحي:

أصدرت السلطات المحلية في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، قرارًا بالغلق الإداري الفوري لأحد مطاعم الشاورما الشهيرة بمدينة إطسا، وذلك عقب إصابة عشرات المواطنين بأعراض تسمم غذائي حادة، ما استدعى تدخلًا عاجلًا من الأجهزة الصحية والرقابية لكشف ملابسات الحادث.

وأعلن المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد إدارة المطعم، مؤكداً أن التحقيقات الأولية ربطت بين الوجبات المقدمة في المنشأة وحالات النزلات المعوية التي استقبلها مستشفى إطسا المركزي.

تفاصيل الحادثة والاستجابة الرسمية

بدأت تفاصيل القضية تتكشف بعد تلقي المحافظ إخطارًا من وكيل وزارة الصحة، الدكتور سامح العشماوي، أفاد باستقبال المستشفى لـ 61 شخصًا من مختلف الأعمار، يعانون من أعراض متطابقة تشمل القيء والإسهال. وكشفت عمليات التقصي أن جميع المصابين تناولوا وجبات من المطعم المذكور قبل ظهور الأعراض عليهم.

وعلى الفور، وجه المحافظ بتشكيل فريق متخصص من مديريتي الصحة والتموين، لأخذ عينات من الأطعمة والمياه الموجودة بالمطعم لتحليلها معملياً وتحديد المصدر الدقيق للتلوث.

إجراءات رادعة

بناءً على النتائج الأولية والتقارير الطبية، اتخذت مديرية الصحة الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تولى مجلس مدينة إطسا تنفيذ قرار الغلق الإداري للمطعم، في خطوة تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.