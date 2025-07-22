قصة "الرضيعة الشبح" التي حبست طبيبًا في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

بعد 7 أشهر من الانتظار على أمل احتضان رضيعتها التي قيل لها إنها في حضّانة المستشفى، انتهت رحلة سيدة من بنها مع حلم الأمومة الذي تحقق عبر "الحقن المجهري"، بكابوس مروع.

اكتشفت الأم أن طفلتها ليست مسجلة في المستشفى من الأساس، ليتحول الطبيب الذي أجرى عملية الولادة إلى المتهم الرئيسي في قضية اختطاف غامضة، لا تزال تفاصيلها قيد التحقيق.

كانت هذه السيدة تعاني على مدار 11 عامًا من الزواج، شهدت خلالها أربع حالات إجهاض، مما دفعها للجوء إلى تقنية الحقن المجهري. حيث فشل محاولتها الأولى، ونجحت الثانية التي أشرف عليها الطبيب المتهم بنفسه.

ووفقًا لبلاغ الأم، بدأت فصول المأساة فور ولادتها، حين أبلغ الطبيب أسرتها بأن الرضيعة نُقلت إلى حضّانة مستشفى بنها الجامعي لحاجتها إلى رعاية طبية خاصة.

وقد اصطحب شقيقة الأم إلى المستشفى لترى الطفلة بالفعل، وتم بناءً على ذلك استخراج إخطار ولادة من المركز الطبي حيث تمت الولادة، وتلاه استخراج شهادة ميلاد ورقية وأخرى مميكنة باسم مريم نشأت عبد الجليل.

أمرت النيابة بحبس الطبيب أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة التي حملت رقم محضر 20010 لسنة 2025 بقسم شرطة ثانِ بنها. بينما تواجه السلطات الآن لغزًا معقدًا حول مصير الرضيعة التي تم استخراج شهادة ميلاد رسمية لها باسم "مريم" بينما اختفت كـ"الشبح".