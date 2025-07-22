فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ حياة طفل مصاب بارتفاع ضغط الوريد البابي

أسيوط ـ محمود عجمي:

نجح فريق طبي متخصص بقسم جراحة الأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي بجامعة أسيوط في إجراء تدخل جراحي دقيق أنقذ حياة طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، كان يعاني من مضاعفات خطيرة ناتجة عن ارتفاع ضغط الوريد البابي، أدت إلى تضخم شديد بالطحال ونوبات متكررة من نزيف دوالي المريء.

وجاء هذا الإنجاز تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبإشراف الدكتور إبراهيم علي إبراهيم، رئيس قسم جراحة الأطفال، والدكتور ياسر فاروق، مدير مستشفى الأطفال الجامعي.

وكان الطفل قد وصل إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أظهرت الفحوصات وجود جلطة في الوريد البابي تسببت في خلل بالدورة الدموية البابية، وظهور دوالي مريئية متكررة، استدعت تدخلات عاجلة باستخدام مناظير علوية لربط الدوالي ووقف النزيف. ومع فشل الوسائل التحفظية وتكرار النزيف، قرر الفريق الطبي التدخل جراحيًا.

وترأس الفريق الجراحي الدكتور طارق عبد العظيم صبره، أستاذ مساعد جراحة الأطفال، وضم كلًا من الدكتور محمد النوبي، والطبيب خالد صلاح، والطبيبة علا جمعة، والطبيب عبد الله علي عبد الله، بمشاركة فريق من قسم التخدير تحت إشراف الدكتورة هالة سعد، رئيس القسم، وضم عددًا من الأطباء المتخصصين وهيئة التمريض.

وأُجريت العملية بنجاح، حيث تم استئصال الطحال بالكامل، وإنشاء وصلة وريدية تحويلية بين الوريد الطحالي والوريد الكلوي الأيسر (Splenorenal Shunt)، بهدف تقليل ضغط الوريد البابي وتحسين التصريف الوريدي من الجهاز الهضمي.

عقب الجراحة، تم نقل الطفل إلى وحدة العناية المركزة تحت إشراف الدكتورة عزة أحمد الطيب، كما تابع حالته فريق متخصص من وحدة الجهاز الهضمي والكبد للأطفال برئاسة الدكتورة نجلاء أبو فدان، والدكتور أشرف الصغير، حتى استقرت حالته وغادر المستشفى بصحة جيدة.