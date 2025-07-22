محافظ المنوفية يفتتح 4 محطات صرف صحي في الشهداء

المنوفية- أحمد الباهي:

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بقري مركز الشهداء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" باستثمارات تجاوزت 257 مليون جنيه، بهدف تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم التنمية المستدامة وحماية البيئة، جاء ذلك خلال جولته الميدانية الموسعة، رافقه المهندس رشدى عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحب، محمد الزرقاني رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، ممثل الهيئة الهندسية.

ووسط فرحة الأهالي، افتتح محافظ المنوفية محطة صرف صحي كفر سرسموس بتكلفة تقديرية 60 مليون جنيه، لخدمة 8500 مواطن بنواحي سرسموس وكفر سرسموس، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مكونات المشروع والذي يضم محطة رفع، شبكات انحدار، خطوط طرد، حيث انتهى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 4522 م وخطوط الطرد بطول 2430 م و 695 وصلة منزلية بنسبة 100 %، مشيرًا إلى انتهاء تجارب تشغيل المحطة ودخولها الخدمة.

فيما افتتح محافظ المنوفية محطة صرف صحي أبو كلس بتكلفة تقديرية 75 مليون جنيه لخدمة 6800 مواطن، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وأطلق شارة تشغيل المحطة، ويضم المشروع محطة رفع، شبكات إنحدار، خطوط طرد، إذ انتهى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 9881 م وخطوط الطرد بطول 1570 م، و 1083 وصلة منزلية بنسبة 100%، وخلال الافتتاح التقى محافظ المنوفية بعدد من أهالي القرية واستمع لشكواهم ومطالبهم، موجهًا رئيس المدينة برفع كفاءة أعمال تجميل مدخل الوحدة المحلية لقرية دنشواي لإضفاء مظهر جمالي وحضاري إستجابة لرغبة الأهالي.

كما افتتح محافظ المنوفية محطة صرف صحي كفر الجمالة بتكلفة تقديرية 55 مليون جنيه لخدمة 4700 مواطن، حيث أزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وأطلق شارة تشغيل المحطة، ويضم المشروع محطة رفع، شبكات انحدار، خطوط طرد، حيث انتهى تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 3309 م وخطوط الطرد بطول 955 م و560 وصلة منزلية بنسبة 100%.

وافتتح محافظ المنوفية محطة صرف صحي كفر حجازي بتكلفة تقديرية 67 مليون جنيه لخدمة 5500 مواطن، وأزاح المحافظ الستار عن اللوحة التذكارية وأطلق شارة تشغيل المحطة، ويضم المشروع محطة رفع، شبكات انحدار، خطوط طرد، مؤكدًا تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والمدنية وشبكات الإنحدار بطول 7666 م وخطوط الطرد بطول 2362 م، و714 وصلة منزلية بنسبة 100%.

وخلال جولته أكد المحافظ أن المنوفية، شهدت طفرة هائلة وتطوراً ملحوظاً في مشروعات قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بحجم الإنجازات التي تنفذ الدولة بقرى الشهداء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تعد نقلة نوعية لإحداث تنمية مستدامة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية والنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لأهالينا بقرى الريف تحقيقاً لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين، فيما أعرب الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لمحافظ المنوفية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تقديراً لمجهوداتهم المبذولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.