إحالة مختصين بالوحدة الزراعية فى سمادون لنيابة المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أحال طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، عددًا من المختصين بالوحدة الزراعية بسمادون إلى النيابة لإعمال شئونها.

يأتى القرار، لتقاعس هؤلاء الموظفين عن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تحرير محضر إثبات حالة تعدِ على الأرض الزراعية، وعدم إخطار الوحدة المحلية بمحضر إثبات حالة، مما ترتب عليه استكمال أعمال البناء بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الإزالة في المهد طبقًا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وعلى أثرها تقرر تنفيذ الإزالة بمعرفة المواطن، جاء ذلك بناءً على مذكرة إدارة الشئون القانونية بديوان عام رئاسة مركز ومدينة أشمون.

وشدد أبو حطب على نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة، ضرورة تنفيذ الإزالات الفورية في المهد لكافة أشكال التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف قري مركز ومدينة أشمون، مؤكدًا أن ملف التعديات هو خط أحمر لن يتهاون فيه، مُشددًا على محاسبة المقصرين بكل قوة والضرب بيد من حديد على أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين، حفاظًا على المال العام.