زراعة الشرقية تنظم يومًا حقليًا للنهوض بمحصول الأرز

الشرقية- ياسمين عزت :

نظّمت مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، يومًا حقليًا بمركز الزقازيق، ضمن فعاليات مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية، بهدف النهوض بمحصول الأرز وتعزيز وعي المزارعين بأحدث الممارسات الزراعية.

وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية تنظيم الأيام الحقلية كوسيلة فعّالة لنقل المعرفة والتقنيات الزراعية الحديثة للمزارعين، مما يسهم في تحسين إنتاجية المحاصيل وزيادة دخل الفلاحين، فضلًا عن كونها منصة لتبادل الخبرات بين المزارعين والباحثين والمهندسين الزراعيين.

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أن اليوم الحقلي نُفذ بالتنسيق مع المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة، والمهندس أشرف الدمرداش، مدير الإرشاد الزراعي، وبحضور الدكتور إبراهيم عبد النبي طلحه من مركز بحوث الأرز بسخا – كفر الشيخ، والمهندس سعد محروس من الإدارة المركزية للإرشاد، إلى جانب عدد من أخصائي المحصول والمزارعين.

وتضمّن اليوم الحقلي تعريف المشاركين بأهم أصناف الأرز القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وأسس اختيار الصنف المناسب طبقًا لطبيعة الأرض والمحصول السابق، إلى جانب التوصيات الخاصة بـ المقررات السمادية وأهمية الرّي في مختلف مراحل نمو النبات. كما شملت المناقشات سبل مكافحة الحشائش والآفات، وضرورة الفحص الدوري لاكتشاف الأمراض، خصوصًا مرض "اللفحة"، الذي يصيب بعض الأصناف الحساسة.