الإسماعيلية - أميرة يوسف:

وقّع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم، ثلاثة عقود لمشروعات جديدة مع شركات صينية متخصصة في صناعة النسيج والملابس الجاهزة، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 52.6 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 2.58 مليار جنيه مصري)، ومن المستهدف أن تسهم هذه المشروعات في توفير 3,500 فرصة عمل مباشرة.

جرى توقيع العقود بمدينة نانجينغ بمقاطعة جيانغسو، ضمن فعاليات الجولة الترويجية التي ينفذها وفد الهيئة بعدد من المقاطعات الصينية، بهدف تعزيز التعاون الصناعي وجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة في القطاعات ذات الأولوية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشملت العقود توقيع مشروع إنشاء مصنع متكامل للنسيج داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية مع شركة “تشانغتشو إيست نوه - Changzhou East Noah Printing and Dyeing Co. Ltd” الصينية، وهي من كبرى الشركات الرائدة في مجال الطباعة والصباغة والمنسوجات، وتُعد موردًا معتمدًا لعلامات تجارية عالمية.

ويُقام المشروع على مساحة 80 ألف متر مربع، باستثمارات قدرها 20 مليون دولار بتمويل ذاتي، ويوفر نحو 1,000 فرصة عمل مباشرة. ويضم المصنع مراحل متكاملة لإنتاج النسيج من خيوط البوليستر حتى المنتج النهائي، بطاقة يومية 80 طنًا وسنوية تصل إلى 8 ملايين قطعة من المنسوجات المنزلية، يوجّه 90% منها للتصدير و10% للسوق المحلي. وقد وقّع العقد عن الشركة جيانجوين شو، المدير العام.

كما تم توقيع عقد آخر مع شركة “تشانغتشو جولدن سبرينج - Changzhou Golden Spring Textile Co., Ltd”، لإنشاء مصنع للمنسوجات الفاخرة على مساحة 85 ألف متر مربع، باستثمارات 24 مليون دولار، ويوفر المشروع 1,000 فرصة عمل مباشرة.

ويستهدف المصنع إنتاج البطاطين والمفروشات بطاقة سنوية 15,800 طن من الأقمشة، إلى جانب 2 مليون طقم من المنتجات النهائية، تُصدر 90% منها إلى الأسواق الدولية، ويُخصص 10% للسوق المحلي. وقد وقّع العقد شو بنغ، المدير العام للشركة.

كما تم توقيع عقد ثالث مع شركة “جيانجسو سينيتى - Jiangsu Sainty Corporation Ltd.” التابعة لمجموعة سوهو القابضة، لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة على مساحة 40 ألف متر مربع، باستثمارات 8.6 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 1,500 فرصة عمل مباشرة، مع تخصيص كامل الإنتاج للتصدير بنسبة 100%. وتمتلك الشركة خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود وتصدر منتجاتها إلى نحو 100 دولة. ووقّع العقد عن الشركة جيانج مينج، نائب المدير العام.

وفي هذا السياق، صرّح وليد جمال الدين بأن توقيع هذه العقود يعكس الشراكة القوية والمستمرة مع مجتمع الأعمال الصيني، الذي يُعد أحد الشركاء الاستراتيجيين للهيئة في تحقيق مستهدفاتها التنموية.

وأوضح أن عدد المشروعات الصينية المتعاقد عليها داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 18 مشروعًا. كما أكد أن قطاع المنسوجات يمثل أولوية لتوطينه داخل نطاق المنطقة، لما يتمتع به من قدرة على التكامل مع الصناعات المغذية وتوفير فرص عمل كثيفة، مشيرًا إلى تخصيص مساحة خاصة لهذا القطاع داخل المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب، كجزء من استراتيجية جذب الاستثمارات النوعية، وخلق بيئة صناعية متكاملة تدعم التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

الجدير بالذكر أن توقيع العقود الثلاثة الجديدة يرفع إجمالي عدد المشروعات المتعاقد عليها في منطقة القنطرة غرب الصناعية إلى 28 مشروعًا، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 734.1 مليون دولار، وعلى مساحة إجمالية 1,794,400 متر مربع، توفّر نحو 38,455 فرصة عمل مباشرة، مما يعزز من مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز صناعي إقليمي واعد في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.