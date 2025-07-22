تطورات جديدة في حادث تسمم الفيوم.. 42 مصابًا بعد تناول وجبات سوري

الفيوم – حسين فتحي:

أعلن الدكتور حسام خليل، مدير مستشفى إطسا المركزي بمحافظة الفيوم، أن قسم الاستقبال والطوارئ استقبل 42 حالة تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبات من أحد المطاعم الشهيرة التي تقدم المأكولات السورية بمدينة إطسا.

وأوضح خليل، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن جميع المصابين تلقوا الرعاية الطبية اللازمة داخل المستشفى، وخرجوا صباح اليوم الثلاثاء بعد استقرار حالاتهم، مؤكدًا أن الأعراض تراوحت بين القيء والإسهال والهبوط العام.

وأشار إلى أن فرق الاستجابة السريعة التابعة لمديرية الصحة بالتعاون مع الإدارة الصحية بإطسا، قامت بمداهمة المطعم المتسبب في الواقعة، وسحب عينات من الأطعمة والزيوت والمياه لتحليلها، للتأكد من مصدر التلوث.

كانت أجهزة مديرية الصحة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، قد أغلقت أحد المطاعم بالمدينة لاتهامه بتقديم وجبات غذائية فاسدة للمواطنين ما أدى إلى إصابتهم بحالة قيء وإسهال.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة إطسا، بورود إشارة من المستشفى المركزي بالمدينة، بوصول عدد من المواطنين مصابين بحالات تسمم غذائى بينهم أطفال.

تبين من تحريات أجهزة البحث الجنائى بمركز شرطة إطسا، أن المصابين تناولوا وجبات شاورما وكريب من أحد المحال بمدينة إطسا، وأنهم أصيبوا بتسمم غذائي نتيجة تناول هذه الوجبات.

وذكر الدكتور سامح عشماوى وكيل وزارة الصحة بمركز إطسا، أنه جرى مداهمة المحل من خلال فرق إدارة مكتب الأغذية بمديرية الصحة، والادارة الصحية بمركز إطسا، حيث جرى سحب عينات من الأغذية، والزيوت المستخدمة، وكذلك الحصول على عينات من المياه وإرسالها للمعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة، وألقت أجهزة الأمن القبض على صاحب المحل، وأخطرت نيابة إطسا والتى تباشر التحقيق.