قطع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بمحافظة البحيرة، قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق اليوم الثلاثاء، ولمدة 8 ساعات ابتداء من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 عصرًا.

وأوضحت الوحدة أن قطع الكهرباء يأتي بسبب أعمال الصيانة وتغيير موصلات الجهد المتوسط.

وحدد البيان المناطق المتأثرة وهي: "محول حرقان ومحولات المسعدة والحسينية والضبيشة ومحولات فيشا البلد وفيشا الصفراء ومحولات السعيدية ومحولات المنشية والعامرية"