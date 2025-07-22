قطع التيار الكهربائي لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق بالبحيرة
10:00 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025
البحيرة - أحمد نصرة:
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بمحافظة البحيرة، قطع التيار الكهربائي عن 5 مناطق اليوم الثلاثاء، ولمدة 8 ساعات ابتداء من الساعة 9 صباحًا وحتى 5 عصرًا.
وأوضحت الوحدة أن قطع الكهرباء يأتي بسبب أعمال الصيانة وتغيير موصلات الجهد المتوسط.
وحدد البيان المناطق المتأثرة وهي: "محول حرقان ومحولات المسعدة والحسينية والضبيشة ومحولات فيشا البلد وفيشا الصفراء ومحولات السعيدية ومحولات المنشية والعامرية"
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