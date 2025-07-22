صيانة تنتهي بفاجعة.. مصرع كهربائي صعقًا بالتيار في كفر الشيخ



كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى كهربائي في العقد الثالث من العمر مصرعه صعقًا بالكهرباء خلال صيانته عمود كهربائي بإحدى قرى مركز بيلا في كفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول عامل في العقد الثالث من العمر إلى مستشفى بيلا المركزي جثة هامدة بإدعاء صعق بالكهرباء.

وتبين أن عامل الكهرباء المتوفي يدعى "عبدالله.أ"، 36 عامًا، ويقيم بمركز بيلا وتعرض للصعق الكهربائي خلال عمله في صيانة عمود كهربائي.

تم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى بيلا المركزي تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا لصدور قرار بشأنها.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.