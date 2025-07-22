خلص عليه بآلة حادة.. مقتل شاب على يد تاجر خردة في الإسماعيلية



الإسماعيلية- أميرة يوسف:

لقي شاب مصرعه في محافظة الإسماعيلية، إثر مشاجرة دامية نشبت بينه وبين آخر من العاملين في مجال تجارة الخردة، بمنطقة فايد، وانتهت بجريمة قتل هزّت الأهالي، فيما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

البداية كانت بورد بلاغا من الأهالي إلى شرطة النجدة يفيد بمقتل شاب يُدعى "غنيم يحيى غنيم"، 26 عامًا، على يد شخص آخر يُعرف بلقب "كشري"، خلال مشاجرة نشبت بينهما أمام موقف سيارات كبريت، بالقرب من شريط السكة الحديد.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، إذ تبين من الفحص أن المشاجرة وقعت بين الطرفين أثناء عملهما في تجارة الخردة، وتطورت إلى قيام المتهم بالاعتداء على المجني عليه بآلة حادة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة، وأمرت بتشريح الجثة واستدعاء الشهود.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.