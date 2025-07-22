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وصول قطار الأخوة السودانيين إلى محطة أسوان (صور)

01:02 ص الثلاثاء 22 يوليه 2025
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    وصول قطار الأخوة السودانيين إلى محطة أسوان (1)
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    وصول قطار الأخوة السودانيين إلى محطة أسوان (2)
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    وصول قطار الأخوة السودانيين إلى محطة أسوان (1)
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أسوان - إيهاب عمران:

وصل مساء الإثنين القطار رقم 1940 المُخصص لنقل الأشقاء السودانيين العائدين من القاهرة إلى محطة السد العالي شرق بمحافظة أسوان، في إطار خطة مُشتركة بين الجهات المعنية لتأمين عبورهم إلى السودان عبر منفذ قسطل البري.

وأكد المهندس صلاح أبو المعاطي، رئيس المنطقة الجنوبية لهيئة السكك الحديدية، أن القطار لم يتوقف في محطة أسوان الرئيسية، بل واصل رحلته مباشرة إلى محطة السد العالي المجاورة للميناء، حيث يتم استقبال الركاب تمهيدًا لنقلهم عبر الحافلات أو العبارات نحو الحدود السودانية.

من جانبه، وجّه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتقديم كافة التيسيرات اللوجستية والإنسانية اللازمة لاستقبال أكثر من ألف مواطن سوداني، سيتم نقلهم فورًا إلى مدينة أبو سمبل السياحية قبل العبور إلى السودان، وذلك تحت إشراف القوات المسلحة وبالتنسيق الكامل مع الجهات السيادية المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بالتعاون مع اللواء محمد غزال رئيس هيئة السكك الحديدية، واللواء محمد أبو الليل مدير أمن أسوان، بما يضمن تأمين حركة القطارات وتسهيل مرور الأشقاء السودانيين في إطار إنساني شامل.

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