المنيا – جمال محمد:

أعلنت جامعة المنيا الأهلية إدراج برنامج الطب التكاملي ضمن الاتحاد العالمي لكليات الطب (WFME)، في خطوة وُصفت بأنها نوعية وتمثل اعترافًا دوليًا بجودة التعليم المقدم في الكلية.

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة والقائم بأعمال رئيس جامعة المنيا الأهلية، أن هذا الإنجاز سيعزز من فرص خريجي البرنامج في التدريب والعمل بالخارج، كما يسهم في تسهيل الالتحاق ببرامج الدراسات العليا في أعرق الجامعات العالمية.

وأوضح أن هذا الاعتماد يبرهن على التزام الجامعة بأعلى معايير التعليم الأكاديمي والطبي، ويمنح طلاب البرنامج ميزة تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام شوقي، مدير البرنامج، أن الاتحاد العالمي لكليات الطب يعد المرجعية الأبرز في التعليم الطبي عالميًا، ويتعاون مع منظمات دولية رفيعة المستوى مثل منظمة الصحة العالمية واليونسكو.

ويقوم الاتحاد بوضع المعايير الأساسية للاعتماد وتطوير المناهج بما يتواءم مع احتياجات النظم الصحية حول العالم.