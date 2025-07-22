مصرع شاب من المنوفية صعقًا بالكهرباء داخل مصنع بأكتوبر

المنوفية - أحمد الباهي:

توفي شاب من قرية عزبة عبد الرحمن بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مساء الإثنين، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء عمله بأحد المصانع في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأوضح مصدر مقرب من الأسرة لموقع "مصراوي" أن الشاب يُدعى طاهر.ح.ش، ويبلغ من العمر نحو 24 عامًا، وكان يتردد يوميًا على مقر عمله بالمصنع قادمًا من بلدته بالمنوفية، إلى أن تلقت أسرته اتصالًا يفيد بوفاته المفاجئة، ما دفعهم للتوجه على الفور إلى المستشفى التي نُقل إليها.

وكشفت المعاينة الأولية أن الوفاة ناتجة عن صعق كهربائي أثناء مزاولة العمل، فيما تولت النيابة العامة التحقيق، وجرى تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لتسليم الجثمان ودفنه بمقابر الأسرة.