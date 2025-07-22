برلمانيون: نائب رئيس "مستقبل وطن" يحظى بشعبية كبيرة في الشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

حظي مؤتمر دعم مرشحي مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية بحضور جماهيري واسع، وسط إشادة من نواب البرلمان بنائب رئيس والأمين العام لحزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد، لما يتمتع به من شعبية وثقة بين المواطنين.

أكد النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب، أن المؤتمر شهد إقبالًا كبيرًا من الشباب والنساء، في دلالة على وعي الشارع الشرقاوي وحرصه على دعم الاستحقاقات الديمقراطية.

وأوضح أن هذا الزخم يعكس التقدير الشعبي الواسع للنائب عبد الجواد، لما يمتلكه من خبرة سياسية وحضور جماهيري فاعل.

يأتي هذا المؤتمر في إطار الفعاليات التي ينظمها حزب "مستقبل وطن" بالتعاون مع 13 حزبًا ضمن تحالف انتخابي موحد، استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.

وفي كلمته، شدد النائب أحمد عبد الجواد على أهمية العمل التشاركي بين الأحزاب لتحقيق المصلحة العامة، مؤكدًا أن الحزب لا يسعى للعمل بمعزل عن الآخرين، بل يعوّل على التنسيق والتعاون لخدمة المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن الشرقية تُعد من كبرى المحافظات من حيث الكتلة التصويتية، إذ تضم 13 مقعدًا بمجلس الشيوخ، منها 6 مقاعد للقائمة و7 بالنظام الفردي، ويتنافس فيها 24 مرشحًا وسط أجواء انتخابية نشطة.