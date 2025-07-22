انتشال جثة ونقل مُصاب في سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتشلت فرق الإنقاذ، مساء اليوم الاثنين، جثة شخص وآخر مصاب اثر حادث سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا بسقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد، مع وجود تأكيدات من شهود عيان بوجود أشخاص داخل السيارة لحظة سقوطها، فانتقلت فرق البحث و الإنقاذ والمعدات اللازمة وأحدى القاطرات إلى موقع الحادث وجرى انتشال جثة شخص وآخر مُصاب.

وكشفت مصادر أن الواقعة جاءت لحظة استقلال سيارتين نقل معدية شرق التفريعة ببورسعيد، فتعرضت إحداها لعطل مفاجئ فنزل السائق لإصلاحه وأثناء ذلك انفجر إطار السيارة وتحركت للخلف، ما تسبب في دهسه وبتر ساقيه واصطدامها بالسيارة الأخرى التي سقطت في المياه.

وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، ومواصلة البحث عن أي أشخاص داخل المياه.

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