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سقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد وجهود لإنقاذ مستقليها

11:37 م الإثنين 21 يوليه 2025

معدية - ارشيفية

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

سقطت سيارة نقل، مساء اليوم الاثنين، من معدية شرق التفريعة بمحافظة بورسعيد.

تلقت الجهات المعنية إخطارًا بسقوط سيارة نقل من معدية شرق التفريعة ببورسعيد، مع وجود تأكيدات من شهود عيان بوجود أشخاص داخل كابينة القيادة بالجزء الأمامي من السيارة.

وأنتقلت فرق البحث و الإنقاذ والمعدات اللازمة وأحدى القاطرات إلى موقع الحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة، والبحث عن أي أشخاص داخل كابينة القيادة في حالة وجودهم وعدم تمكنهم من الخروج أثناء سقوطها.

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سيارة نقل سقوط سيارة محافظة بورسعيد
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