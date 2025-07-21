إعلان

ضبط طالبين انتحلا صفة طبيبين داخل مجمع عيادات بطهطا

11:06 م الإثنين 21 يوليو 2025

الدكتور عمرو دويدار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في سوهاج، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية، طالبين بكلية الطب انتحلا صفة طبيبين داخل مجمع عيادات خاصة بمركز طهطا، وقاما بالكشف على المرضى دون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب.

وأوضح الدكتور محمد سعد، مدير إدارة العلاج الحر، أن أحد الطالبين زعم أنه "أخصائي باطنة"، فيما ادعى الآخر أنه "أخصائي عظام"، ومارسا المهنة دون تأهيل قانوني، ما يعد انتهاكًا لقانون رقم 415 لسنة 1945.

كما كشفت الحملة عن معمل تحاليل غير مرخص تديره أخصائية بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بقانون 153 لسنة 2004، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل المجمع.

وأكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المحاضر اللازمة أُحيلت إلى الجهات الأمنية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية للتصدي لأي تجاوزات تهدد صحة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور عمرو دويدار مدير إدارة العلاج الحر ضبط طالبين انتحلا صفة طبيبين مديرية الصحة في سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025