ضبط طالبين انتحلا صفة طبيبين داخل مجمع عيادات بطهطا

سوهاج - عمار عبد الواحد:

ضبطت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في سوهاج، بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة الدواء المصرية، طالبين بكلية الطب انتحلا صفة طبيبين داخل مجمع عيادات خاصة بمركز طهطا، وقاما بالكشف على المرضى دون ترخيص، في مخالفة صريحة لقانون مزاولة مهنة الطب.

وأوضح الدكتور محمد سعد، مدير إدارة العلاج الحر، أن أحد الطالبين زعم أنه "أخصائي باطنة"، فيما ادعى الآخر أنه "أخصائي عظام"، ومارسا المهنة دون تأهيل قانوني، ما يعد انتهاكًا لقانون رقم 415 لسنة 1945.

كما كشفت الحملة عن معمل تحاليل غير مرخص تديره أخصائية بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بقانون 153 لسنة 2004، فضلًا عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل المجمع.

وأكد الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن المحاضر اللازمة أُحيلت إلى الجهات الأمنية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية للتصدي لأي تجاوزات تهدد صحة المواطنين.