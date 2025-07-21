على مساحة 600 مترمربع.. السيطرة على حريق بمصنع كرتون بالخانكة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الإثنين، من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع كرتون بمنطقة العكرشة بمدينة الخانكة، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مصنع كرتون على مساحة 600 متر مربع.

تحركت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء، نجحت في محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وبحسب المعاينة الأولية، تمت السيطرة على الحريق بالكامل دون تسجيل إصابات، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة، وأمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الحريق، وانتداب المعمل الجنائي لتحديد أسباب اندلاعه وتقدير حجم الخسائر المادية.