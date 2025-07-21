وزير الصحة يتفقد مشروعات تطوير عدد من مستشفيات الإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية موسعة في محافظة الإسماعيلية، رافقه خلالها اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لمتابعة مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات الصحية المقدمة بمستشفى أورام الإسماعيلية التعليمي، ومستشفى التل الكبير التخصصي، ومركز طب أسرة المحسمة القديمة.

واستعرض الوزير خلال الجولة نسب الإنجاز والخدمات المقدمة بمستشفى أورام الإسماعيلية، الذي يشهد تطويرًا شاملًا على مساحة 10 آلاف متر مربع. ويضم المشروع 6 مبانٍ خدمية تشمل العيادات الخارجية، الأشعة، العلاج الإشعاعي، المعامل، سكن الأطباء، والمبنى الإداري، ويحتوي على 172 سريرًا بعد التوسعة، بينها 23 سرير رعاية مركزة، و29 بالعيادات، و16 للعلاج الكيميائي، إضافة إلى كبسولات عمليات وغرف مناظير.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفى قدّم خدمات تشخيصية وعلاجية لـ21,965 مريضًا بالعيادات الخارجية، وسجّل 10,863 حالة كشف أورام، إلى جانب إجراء 3,093 جلسة علاج كيميائي، و259 جلسة علاج ذري، وأكثر من 1,255 فحصًا باستخدام تقنية PET CT، خلال النصف الأول من عام 2025.

كما شملت الجولة التفقدية زيارة مركز طب أسرة المحسمة القديمة، حيث اطمأن الوزير على توافر الأدوية الأساسية بغرف الصيدلية، وتابع العمل في وحدة التطعيمات، وتنظيم الأسرة، وغرف المبادرات الصحية والمشورة النفسية، بالإضافة إلى قسم الأسنان والتقويم التجميلي. ووجّه بضرورة الاستمرار في تطوير خدمات الرعاية الأولية وتحسين جودة تقديمها.

كما تفقد الوزير مشروع تطوير مستشفى التل الكبير التخصصي، الذي يُقام على مساحة 11,020 مترًا مربعًا، ويضم 169 سريرًا، منها 96 سرير إقامة داخلية، و31 للغسيل الكلوي، و18 سرير رعاية مركزة، و16 حضّانة. واطّلع على جاهزية العيادات الخارجية (الرمد، الأسنان، الأنف والأذن)، ووحدة الكلى، والعناية المركزة، والحضّانات، إضافة إلى غرف العمليات التي تشمل 5 غرف كبرى، وكشفي ولادة، ومناظير.

وأكد عبدالغفار أن المستشفى يحتوي على خدمات مساندة متكاملة، من تعقيم مركزي، مغسلة، مطبخ، محطة غازات طبية، محطة معالجة مياه، ومشرحة، إلى جانب تانك أكسجين بسعة 6000 لتر، و8 مصاعد لتيسير حركة المرضى والفرق الطبية.

رافق الوزير في جولته كل من الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشؤون الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية.