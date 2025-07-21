العثور على جثة مجهولة في مدخل عمارة بالزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

فتحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية تحقيقًا، مساء اليوم الإثنين، عقب العثور على جثة مجهولة الهوية في مدخل عقار سكني بمدينة الزقازيق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بوجود الجثة في نطاق قسم شرطة ثان الزقازيق، وتحديدًا في مدخل عمارة تقع على طريق موقف المنصورة.

فور انتقال قوات الشرطة إلى الموقع، تم فرض طوق أمني حول المكان لمعاينته. وتم التحفظ على الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت إجراءاتها للتعرف على هوية المتوفى، وتحديد أسباب الوفاة، والكشف عن وجود شبهة جنائية من عدمه.