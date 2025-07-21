إعلان

العثور على جثة مجهولة في مدخل عمارة بالزقازيق

08:39 م الإثنين 21 يوليه 2025

جثة - أرشفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

فتحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية تحقيقًا، مساء اليوم الإثنين، عقب العثور على جثة مجهولة الهوية في مدخل عقار سكني بمدينة الزقازيق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي بوجود الجثة في نطاق قسم شرطة ثان الزقازيق، وتحديدًا في مدخل عمارة تقع على طريق موقف المنصورة.

فور انتقال قوات الشرطة إلى الموقع، تم فرض طوق أمني حول المكان لمعاينته. وتم التحفظ على الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت إجراءاتها للتعرف على هوية المتوفى، وتحديد أسباب الوفاة، والكشف عن وجود شبهة جنائية من عدمه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

العثور على جثة مجهولة جثة مجهولة في مدخل عمارة العثور على جثة بمدخل عمارة بالزقازيق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025