جامعة الإسكندرية تعتمد ضوابط التحويل والقبول للعام الجامعي - صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلن مجلس شئون التعليم والطلاب بجامعة الإسكندرية، خلال اجتماعه اليوم الاثنين، برئاسة الأستاذ الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن موافقته على ضوابط التحويل ونقل القيد والقبول للعام الجامعي 2025/2026، وذلك وفقًا للقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وتقدم عبد المحسن بالشكر والتقدير لعمداء ووكلاء الكليات، وكذلك لمركز القياس والتقويم برئاسة الدكتور سامح نخلة، على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال العام الدراسي المنقضي، خاصة فيما يتعلق بسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات وإعلان النتائج في معظم الكليات، حرصًا على مصلحة الطلاب وضمان سير العملية التعليمية في إطار من الانضباط والالتزام بالمواعيد المحددة.

كما وجه الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب بقيادة السيد شهاب محروس، على التميز الملحوظ في الأنشطة الطلابية التي شهدتها الجامعة، وأشاد بمستوى التنظيم والانضباط في اختبارات القدرات التي أجريت بكفاءة في كليات التربية الرياضية بنين وبنات، وكلية الفنون الجميلة.

وفي نهاية الاجتماع، كرم أعضاء المجلس الأستاذ الدكتور علي عبد المحسن بمناسبة بلوغه السن القانونية وانتهاء فترة ولايته، وذلك تقديرًا لجهوده طوال فترة توليه منصب القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وما قدمه من إسهامات متميزة لخدمة الجامعة وطلابها.

وأعرب عبد المحسن عن بالغ امتنانه لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجازات كان ثمرة تعاون حقيقي بين جميع أطراف المنظومة الجامعية، موجها الشكر لرئيس الجامعة الدكتور عبد العزيز قنصوه والقيادات الأكاديمية والإدارية، ومشددًا على أهمية مواصلة العمل بروح الفريق والمسؤولية، للارتقاء بمستوى التعليم ودعم مكانة جامعة الإسكندرية محليًا ودوليًا.