خريطة طريق.. وزير أسبق يحدد أولويات الثقافة المصرية من الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

في ندوة استضافها معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، حدد الدكتور عماد أبو غازي، وزير الثقافة المصري الأسبق، ملامح السياسات الثقافية في مصر، مؤكدًا أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تمثل أول سياسة ثقافية شاملة ومعلنة في تاريخ البلاد.

وشدد أبو غازي، أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، على أن صياغة رؤية ثقافية فعالة تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة، مشيرًا إلى أن إعداد محور الثقافة في "رؤية 2030" شهد تفاعلًا غير مسبوق من مؤسسات حكومية ومدنية، ونقابات، واتحادات للمبدعين والناشرين.

واستعرض الوزير الأسبق الجذور التاريخية للعمل الثقافي المؤسسي، والتي أرسى قواعدها محمد علي باشا في القرن التاسع عشر بإنشاء مؤسسات مثل الدفترخانة (الأرشيف الوطني) والكتبخانة (دار الكتب) بهدف تشكيل الهوية الوطنية.

وأشار إلى التطورات اللاحقة التي قادها رواد مثل فتحي رضوان وثروت عكاشة، والتي رسخت لمفاهيم الثقافة الحديثة في الدولة.

وفيما يتعلق بدور الدولة المستقبلي، دعا أبو غازي إلى تركيز الجهود على ثلاثة محاور رئيسية: الحفاظ على التراث المادي وغير المادي، إتاحة المنتج الثقافي للجميع عبر المنصات التقليدية والرقمية، وتحسين البيئة التشريعية لتمكين الصناعات الثقافية والإبداعية، بما في ذلك دعم نماذج مبتكرة مثل التعاونيات الثقافية ككيانات غير ربحية تساهم في التنمية.

تأتي هذه الندوة ضمن أكثر من 215 فعالية ثقافية وفكرية تُعقد على هامش الدورة العشرين لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 21 يوليو الجاري بمشاركة 79 دار نشر مصرية وعربية.