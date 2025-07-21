رئيس جامعة بنها يشهد حفل ختام ملتقى إبداع لكليات التربية النوعية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، الحفل الختامي لملتقى إبداع السادس لكليات التربية النوعية بالجامعات المصرية والتي تنظمه الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني شحته عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والرئيس التنفيذي للملتقى، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وعمداء ووكلاء كليات التربية النوعية بالجامعات المصرية وأمناء الجامعة المساعدين لشون خدمة المجتمع والمالية ووفود وطلاب الجامعات المصرية المُشاركة فى الملتقى.

وخلال الحفل أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها أن ملتقى "إبداع"، بدورته السادسة والذي نظمنه كلية التربية النوعية بالجامعة، تحت مظلة الإبداع والتميز، وفي ظل مشاركة نخبة متميزة من الجامعات المصرية ، لم يعد مجرد فعالية جامعية، بل أصبح منصة وطنية تتيح للشباب التعبير عن أفكارهم، والتواصل، والتنافس النزيه، في بيئة تُقدّر الفن والمعرفة، وترتقي بالوعي الثقافي والمجتمعي، لافتا أن الإبداع هو القوة التي تُلهم التغيير، وتُنتج الأمل، وتبني المستقبل، وأن هذا التجمع ليس مجرد حدث، بل هو رسالة بأن الجامعات المصرية قادرة على صياغة مسارات جديدة للتميّز والابتكار.

وأكد "الجيزاوي" أن جامعة بنها تضع دعم الإبداع والابتكار والموهبة في قلب رؤيتها التعليمية والتنموية، إيمانًا منها بأن الاستثمار الحقيقي يكمن في العقول المبدعة والطاقات الشابة، ومن هذا المنطلق، تعمل الجامعة على توفير بيئة محفزة للإبداع، من خلال إنشاء حاضنات للمشروعات الطلابية، وتقديم الدعم الفني والمالي للأفكار الريادية، إلى جانب تنظيم المسابقات والفعاليات التي تبرز المواهب وتُشجّع على التعبير الحر والمسؤول.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي، أن الجامعة تعتمد نهجًا تكامليًا بين الدراسة الأكاديمية والأنشطة الإبداعية، وتحرص على دمج مهارات التفكير النقدي، والعمل الجماعي، والتصميم الفني، في المناهج الدراسية، لتكون المعرفة مقرونةً بالتجربة، والموهبة مهيأةً للنمو دائما ، مشيرا إلي ان جامعة بنها، بقيادتها وإدارتها المتفهمة، تؤمن بأن الإبداع لا يُولد صدفة، بل ينمو عندما يُحتضن وهذا الملتقى خير مثال على ذلك.

من جانبها أشارت الدكتورة جيهان عبد الهادى إلى أن الملتقى يهدف إلى تنمية مواهب الطلاب في مجالات الفنون النوعية، وخاصة الموسيقى، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن إبداعاتهم في بيئة تنافسية راقية، تُسهم في صقل قدراتهم الفنية ،وبناء شخصيتهم، ودعم طموحاتهم الأكاديمية والمهنية.

وقال الدكتور هاني شح عميد كلية التربية النوعية ببنها، إن الملتقى شارك فيه 9 جامعات مصرية وشمل عددا من المسابقات في مجالات التربية الفنية والاقتصاد المنزلى، والتربية الموسيقية، وتكنولوجيا التعليم، والإعلام وغيرها من المجالات المرتبطة بالتخصصات العلمية المختلفة بكليات التربية النوعية.

وأضافت الدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية والرئيس التنفيذي للملتقى على أهمية انعقاد الملتقى والذى يعد فرصة لتوطيد أواصر التعاون والصداقة والتواصل بين طلاب الجامعات والتعرف على أنماط حياتهم اليومية بما يضمن الاستفادة من تجاربهم الشخصية والتدريب على الاعتماد على النفس ، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب والمبدعين المتميزين من طلاب الجامعات المصرية المشاركة في الملتقى.