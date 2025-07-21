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وزير العمل: الهيئة العربية للتصنيع ستقوم بتصنيع مهمات الوقاية لعمال الدليفري

04:46 م الإثنين 21 يوليه 2025

عمال الدليفري

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كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد جبران، وزير العمل، إن الهيئة العربية للتصنيع ستقوم بتصنيع مهمات الوقاية لعمال الدليفري خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "جبران"، خلال مؤتمر صحفي بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن مهمات الوقاية ستكون بأفضل خامة وأقل سعر تسهيلًا على الشركات والعمال.

وأوضح وزير العمل، أن الوزارة ستلاحق الشركات على مستوى الجمهورية لإلزام مندوبيها بارتداء مهمات الوقاية.

وأكد "جبران"، أن عمال الدليفري على مستوى الجمهورية سيرتدون جمعيهم مهمات الوقاية.

وأوضح وزير العمل، أن حملة سلامتك تهمنا لعمال الدليفري لن تنتهي وسيرتدي جميع العاملين مهمات الوقاية والخوذة.

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