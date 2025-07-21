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ضبط شركة تعبئة زيوت طعام مجهولة المصدر في الشرقية

04:33 م الإثنين 21 يوليو 2025

ضبط شركة تعبئة زيوت

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الشرقية- ياسمين عزت:

وجه محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والأنشطة التجارية، تمكنت حملة تموينية مكبرة من ضبط شركة لتعبئة وتجارة المواد الغذائية بمركز بلبيس لحيازتها كميات من زيت الطعام مجهول المصدر.

ونفذت إدارة تموين بلبيس، برئاسة أحمد محمد مرسي، حملة تفتيشية على منطقة أولاد مهنا أولاد سيف، مركز بلبيس، أسفرت عن تحرير المحضر رقم 17388 جنح مركز بلبيس لعام 2025، ضد صاحب شركة لحيازته زيت طعام صويا داخل تانك بلاستيك غير مدون عليه أي بيانات تخص تاريخ الإنتاج أو الصلاحية أو بلد المنشأ، فضلاً عن تعبئة الزيت داخل عبوات سعة 1 لتر بدون مستندات شراء.

وتم التحفظ على المضبوطات التي شملت تانك يحتوي على 250 لتر زيت طعام صويا، 65 كرتونة تشمل كل كرتونة 12 عبوة زنة 1 لتر 780 لتر زيت صويا معبأ.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الحملات التموينية اليومية لضبط المخالفات التموينية والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

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