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خطة متكاملة.. توجيه عاجل من محافظ أسوان لاستقبال قطار السودانيين بمحطة السد العالي

04:30 م الإثنين 21 يوليه 2025
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أسوان – إيهاب عمران:

وجّه اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لاستقبال قطار الأشقاء السودانيين القادم من القاهرة إلى محطة ميناء السد العالي شرق أسوان، والمقرر وصوله مساء اليوم، وعلى متنه أكثر من 1000 راكب من المواطنين السودانيين.

وأوضح المحافظ أنه تم إعداد خطة متكاملة لنقل الركاب فور وصولهم إلى مدينة أبو سمبل السياحية بواسطة أتوبيسات مجهزة، تمهيدًا لعبورهم إلى الأراضي السودانية عبر ميناء قسطل البري، وذلك تحت إشراف ومتابعة القوات المسلحة.

وأشار إلى أن هذه الترتيبات جاءت في إطار التنسيق المباشر مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حيث جرى التواصل مع اللواء محمد غزال، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، لتأمين وصول المجموعات الوافدة من القاهرة وضمان انتقالهم بكرامة وسلامة إلى وطنهم.

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