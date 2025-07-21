الشرقية - ياسمين عزت:

أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قراراً بالنزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2025 2026، وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2024 2025، بعدد من مدارس الثانوي العام بنطاق المحافظة، وفقاً للكشف المُرفق من مديرية التربية والتعليم.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي في إطار التيسير على أولياء الأمور، وتوفير فرص أكبر للطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام، بما يسهم في تحقيق المستهدف من أعداد القبول والكثافات الطلابية المطلوبة، وإتاحة المجال أمامهم لاكتساب المهارات والمعارف التي تؤهلهم لمستقبل أفضل.

وكان محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، قد تقدم بمذكرة للعرض على المحافظ، تتضمن الاحتياج الفعلي لأعداد الطلاب بعدد من المدارس، وعلى إثرها تقرر النزول بدرجات القبول في بعض المدارس بما يحقق التوازن والكثافات المطلوبة.