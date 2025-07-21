"كنت عايز أعلِّم عليه".. طالب كفر الشيخ قتل زوج شقيقته في الشارع

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، حضوريًا بمعاقبة طالب بالسجن المؤبد عما أسند إليه باتهامه قتل زوج شقيقته بسبب خلافات النسب بينهما، وفي الدعوى المدنية بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، وألزمته المحكمة مصاريفها.

صدر الحكم برئاسة المستشار مدحت عبدالحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين فاروق سعد بسطويسي، ومحمد كمال الديب، وسكرتارية مجدي غانم، وذلك في أحداث القضية 14856 لسنة 2024 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 3185 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية أحال المدعو "محمد.م.ع.إ.ا"، طالب، ويقيم بقرية الحلافي التابعة لمركز الحامول، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 18سبتمبر 2024 بدائرة مركز شرطة الحامول قتل المجني عليه علي إبراهيم الشحات علي، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك.

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ أنه أعد لذلك الغرض سلاحين أبيضين "مطواه وكتر"، وأداة "عصا خشبية"، وذلك على إثر خلافات أسرية بينهما وذلك بمباغتة المجني عليه حال تواجده بالطريق العام بإشهار السلاحين الأبيضين والعصا في مواجهته متعديًا بهم عليه.

وأوضح القرار أن المتهم طعنه بالسلاحين الأبيضين عدة طعنات نافذة استقرت بصدره وكذا بأماكن متفرقة من جسده فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدًا من ذلك إزهاق روحه.

كما وجه للمتهم إحرازه سلاحين أبيضين "مطواه وكتر"، بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو الشخصية أو المهنية، وإحرازه أداة "عصا خشبية" تستخدم في الاعتداء على الآخرين.

وطلب دفاع أسرة المجني عليه خلال الجلسة بالانضمام إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم، والدفع بدعوى مدنية حيال المتهم وتعديل وصف القضية إلى قتل عمد مع سبق الإصرار وفقًا لاعترافات المتهم المسطرة في تحقيقات النيابة والتي تشير إلى رغبته بإزهاق روحه بناء على جملة قالها في اعترافاته "أنا كنت ناوي أعلم عليه".