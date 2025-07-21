بالصور- محافظ الغربية يتفقد أعمال الإصلاح بكورنيش طنطا

الغربية- مروة شاهين:

تفقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اليوم الاثنين، أعمال الإصلاح الجارى تنفيذها بكورنيش مدينة طنطا على ترعة القاصد (الجانب الأيسر)، في الجزء الممتد من كوبري فاروق حتى كوبري ميت حبيش البحرية.

وخلال جولته، أشار السيد المحافظ الغربية إلى انه تم الاستعانة بأحد المراكز البحثية المتخصصة لإعداد الدراسة الفنية الشاملة للموقع للوقوف بدقة على أسباب التغيرات التي طرأت ، ووضع مقترحات المعالجة الفنية والهندسية اللازمة، بما يضمن استقرار المنطقة وسلامتها ووفقًا لأعلى المعايير المتخصصة

وفي هذا الإطار تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية التى تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة والخدمات بالمنطقة منها نقل محول الكهرباء القائم بكورنيش السلخانة أمام شارع حسن عفيفي إلى الجهة المقابلة ، الغلق الجزئي المؤقت للمنطقة الجاري العمل بها.

كما تناشد المحافظة المواطنين الالتزام بعدم استغلال الممشى في الجزء المشار إليه باعتباره منطقة أعمال، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بالكامل، طبقًا للاشتراطات الفنية والهندسية، حرصًا على سلامة الجميع.